大分県別府市で3日、駐車中の乗用車から現金入りの財布やハンドバッグなどを盗んだとして28歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所・職業不詳の男（28）です。 警察によりますと、男は3日午前11時50分頃から午後1時10分頃までの間、別府市亀川浜田町の市道で、駐車中の乗用車から現金入りの財布やハンドバッグなどを盗んだ疑いが持たれています。 被害にあった男性（25）がバッグなどが無くなっているのに