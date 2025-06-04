明日5日(木)から7日(土)までは晴れる所が多く、大きな天気の崩れはないでしょう。一方、8日(日)には梅雨前線が北上し、西日本で雨の範囲が広がる見込みです。9日(月)以降は東日本も含めて広く雨が続く予想。8日(日)から9日(月)は九州北部から関東にかけて続々と梅雨入りし、梅雨入り早々雨が強まる恐れもあります。8日以降西日本・東日本に前線停滞続々と梅雨入りかこの先、7日(土)までは梅雨前線が南の海上に停滞し、日本列島