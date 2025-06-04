3日夜、福岡市・天神の商業施設や地下街などで大規模な停電がありました。停電の影響は一夜明けた4日も続き、一部の店舗で営業開始が遅れるなどしました。 3日午後6時すぎ、福岡市の天神で起きた大規模な停電。ソラリアプラザの入り口は、外へ避難してきた人たちであふれていました。非常持ち出し袋を持った人や、突然だったのか、コック帽をかぶったままの人もいました。■避難した人「いきなり停電して、エスカレータ&#