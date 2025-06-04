【ぬーどるストッパーフィギュアーナナチー】 2025年秋 展開予定 フリューは、プライズフィギュア「ぬーどるストッパーフィギュアーナナチー」を2025年秋に展開する。 本商品はアニメ「メイドインアビス 烈日の黄金郷」に登場する「ナナチ」をプライズフィギュア化したもの。カップ麺の蓋をおさえたり、机やパソコンのカドにひっかけ