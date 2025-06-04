お笑いタレントのサンシャイン池崎（43）が4日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、漫画に登場する料理の再現エピソードを語った。もともと「料理漫画がめっちゃ好きで」という池崎。特に好きなのは「食戟のソーマ」で、「実際作ってみたいなというのがあって」という。「コロナの時に、YouTube本格的にやりたいなってことでやり始めた」と、以前から興味のあった料理企画を始めた