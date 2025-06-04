タレントの川崎希が4日に自身のアメブロを更新。妊婦健診を受けたことを報告した。【映像】川崎希の大きなおなかがわかるマタニティーフォトこの日、川崎は「おはよ〜」と切り出し、車内での自撮りショットとともに「腰痛がすごくて起き上がるのが一苦労」とコメント。「ではでは行ってきます」と外出することを明かした。その後、妊婦健診を受けたことを説明。「ここ最近」「エコーで毎回顔が見えない位置だったんだけど き