アメリカで開かれた高校の陸上女子の大会で、トランスジェンダーの選手が複数の種目で優勝しました。大会は新たなルールを導入して実施されましたが、依然として議論を呼んでいます。【映像】演説中のトランプ大統領カリフォルニア州で5月30日から開催された高校陸上女子の大会で、トランスジェンダーのヘルナンデス選手が、走り高跳びと三段跳びで優勝しました。トランプ大統領は、トランスジェンダーの選手が女子大会へ参