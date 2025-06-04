コメの生産者の努力を知り、”おもてなし”の仕事に生かします。上田市で３日、東京の有名ホテルのスタッフが田植えを体験しました。上田市にある田んぼに植えられた長野県オリジナル米の「風さやか」。植えたのは、東京にある外資系ホテル・「ヒルトン東京」の料理部門などのスタッフです。「おいしいお米になりますように」地元の人に教わりながら、およそ400平方メートルの田んぼに、1つ1つ手で苗を植えていきました。こ