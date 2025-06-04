ミセスモデルの武東由美が4日に自身のアメブロを更新。右腰にかなりの痛みがあり救急車で搬送されたことを明かした。【映像】モト冬樹、妻・武東由美の体質変化を心配この日、武東は「実は救急車で」というタイトルでブログを更新し「運んでいただきました」と報告。続けて更新したブログでは「朝泡泡タイムをしていたら何となく右側の腰に違和感があり ん？と思いストレッチ」「でも変な痛さからかなりの痛さに変わっていって