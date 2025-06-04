フィリピンを拠点とする大規模特殊詐欺事件で、“かけ子”としてとして現金をだまし取った罪などに問われている女に対し、東京地裁は懲役4年6カ月の判決を言い渡しました。【映像】連行される容疑者寺島春奈被告（30）は2019年、仲間と共謀して警察官になりすまし、当時82歳の女性に電話をかけ現金をだまし取った罪などに問われています。東京地裁は4日の判決で、「高齢者の財産を狙って組織的かつ計画的に実行された」「か