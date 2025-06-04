香港メディアの香港01は1日、「米ハーバード大学の中国人学生のスピーチはなぜ物議を醸したのか」とする記事を掲載した。記事がいうスピーチとは先月29日のハーバード大の卒業式で中国人女子学生の蒋雨融（ジアン・ユーロン）さんが行ったものだ。記事はまず、「トランプ大統領とハーバード大の摩擦がエスカレートし、中国本土と香港からの留学生がトランプ政権のビザ政策に懸念を抱える中、ハーバード大は2025年の卒業シーズンを