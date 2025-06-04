All About ニュース編集部では、5月20〜26日の期間、全国10〜60代の男女174人を対象に、東京から日帰りで行きたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、「東京から日帰りで行きたい『宮城県の温泉地』」ランキングの結果をご紹介します。【6位までのランキング結果を見る】2位：鳴子温泉（宮城県）／50票宮城県大崎市の「鳴子（なるこ）温泉郷」は、鳴子・東鳴子・川渡（かわたび）・中山平（なかやまだいら）・鬼