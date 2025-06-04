「銀座コージーコーナー」は、6月6日（金）から、ディズニーのミッキー＆ミニーデザインの焼菓子ギフトを、全国の店舗およびオンラインショップで発売する。【写真】裏面デザインもかわいい！お出かけにぴったりの「サコッシュ」■サコッシュは初登場今回登場するのは、レトロ調の“ミッキー＆ミニー”をデザインしたサコッシュに、ふんわり、しっとり食感のバター味とショコラ味のマドレーヌを詰め合わせたギフトセット。