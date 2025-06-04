◆YBCルヴァン・カップPOラウンド第1戦福岡―広島（4日、福岡・ベスト電器スタジアム）YBCルヴァン・カップで2年ぶりの優勝を狙うアビスパ福岡が、8強入りを懸けたホームアンドアウェー方式のプレーオフ（PO）ラウンドで広島と戦う。ホームで臨む第1戦は5月31日のJ1リーグ東京V戦からスタメンを5人入れ替えた。小畑裕馬と秋野央樹は5月21日の同カップ富山戦以来の先発。ベンチには富山戦でプロ初ゴールを決めた18歳の前