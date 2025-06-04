◆日本生命セ・パ交流戦西武―ヤクルト（4日、ベルーナドーム）パ・リーグ2位で3日に開幕した交流戦を白星発進した西武は、先発マウンドに渡邉勇太朗投手が上がる。4日は母校で地元埼玉の浦和学院高の吹奏楽部が来場。左翼スタンドから届く後輩の熱いエールも背にして今季4勝目を目指す。打線は3番DHに中村剛也、5番三塁に外崎修汰が入った。◆西武のヤクルト戦スタメン1（中）西川愛也2（遊）源田壮亮3（指）中村剛也4