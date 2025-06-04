元グラビアアイドルでタレントの“ハマショー”こと浜田翔子（39）が3日、自身のインスタグラムを更新。0歳、1歳、3歳の息子3人との「親子リンクコーデ」を紹介した。【写真】「姉弟弟弟ですか？」浜田翔子と長男＆次男＆三男の“顔出し”親子4ショット浜田は「おそろい」というコメントとともに3枚の写真を投稿。2月に生まれた三男も加えて親子で同じ柄の服を着用し、体を寄せ合う姿を披露した。続けて「ずっと柄も生地も大