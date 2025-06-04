◆日本生命セ・パ交流戦ソフトバンク―中日（4日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクはカード勝ち越しを掛けて中日と交流戦初戦を迎える。川瀬晃が3試合ぶりに先発出場し、２番遊撃。今宮健太はベンチスタート。前田純が25歳の誕生日に先発マウンドに上がる。【ソフトバンクの中日戦スタメン】1中周東佑京2遊川瀬晃3左柳町達4右近藤健介5一中村晃6三栗原陵矢7指山川穂高8