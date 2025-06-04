酒田市の市街地にある寺に昨夜からクマが居座っています。周辺にはバリケードが作られ、市や警察が罠を設置して捕獲を試みています。 【写真を見る】周辺にバリケード市街地の寺の床下にクマ警察官が目視で確認、未だ居座る（山形・酒田市） 市や警察によりますと、きのう午後8時ごろ、酒田市若竹町二丁目の法輪寺で、寺の関係者がクマ1頭を目撃しました。 クマは1頭で本堂の床下に入っていくところが防犯カメ