熊本県警玉名署は4日、玉名市の男性が知人を装うダイレクトメッセージの指示に従い操作し、交流サイト（SNS）アカウントを乗っ取られる被害に遭ったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、3日夜、被害者のスマホに知人のSNSアカウントから「携帯電話番号を入力してください。投票するコードを送信するので入力してください」などと書かれたダイレクトメッセージが届いた。指示通り操作を続けた結果、被害者のSNS