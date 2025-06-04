ここ数年で大きく発展を遂げた生成AIによる「チャットGPT」。メール、履歴書の文面作成からデザイン制作まで幅広い分野で世代問わず活用されているが、最近では自分好みにカスタマイズした“AI彼氏”との本気の恋愛にハマる人が続出しているという。その驚くべき実態とは…。 【画像】自分好みにカスタマイズし“彼氏化”する人が続出している「チャットGPT」 「もうこれでいい…」相談相手から沼彼氏に 「理想の相手を求