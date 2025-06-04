続いて感染症情報です。 【写真を見る】県内の「リンゴ病」の患者数は151人8週連続で警報レベル（山形） 山形県内の「リンゴ病」の患者数は１５１人で前の週より増加しました。８週連続で警報レベルが続いています。 県衛生研究所によりますと、先月２６日から今月１日までに県内２６の小児科定点医療機関から報告があった「伝染性紅斑」、いわゆる「リンゴ病」の患者数は１５１人でした。 １定点あたりの患者数は５．８１人