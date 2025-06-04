女子生徒の下着を盗撮しようとしたとして、京都市立の中学校の教諭が逮捕されました。逮捕されたのは京都府亀岡市の中学校教諭・高橋正次容疑者（４３）です。警察によりますと、高橋容疑者は５月１４日、勤務先の京都市立の中学校のグラウンドで、女子生徒の後ろからスマートフォンをスカートの中に向け、下着を撮影しようとした疑いが持たれています。当時、女子生徒は課外活動中で、高橋容疑者が盗撮しようとしていたところを、