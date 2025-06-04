３８年前の襲撃事件の模倣犯か。朝日新聞阪神支局に脅迫文などを送りつけたとして、静岡県の男を逮捕です。脅迫と威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、静岡県富士市の会社員・武藤和宏容疑者（３８）です。武藤容疑者は５月３日、兵庫県西宮市にある朝日新聞阪神支局に、脅迫文やおもちゃの銃などが入った荷物を送りつけ、業務を妨害した疑いが持たれています。兵庫県警によりますと、荷物には、１９８７年５月３日に発生した阪神