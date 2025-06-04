暴力団幹部が“トクリュウ”を用心棒にしていたか。集団で脅迫した疑いで逮捕です。暴力行為等処罰法違反（集団的脅迫）の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団山口組系「一心会」会長の能塚恵容疑者（６４）ら６人です。警察によりますと能塚容疑者らは去年６月、大阪・ミナミの路上で、２０代の男性を集団で取り囲み、「やったれ。殺したれ」などと脅迫した疑いがもたれています。能塚容疑者らは、客引き行為をしていた男性に立ち去