百条委員会の委員長だった兵庫県議会議員の業務を妨害したなどの疑いで、ＮＨＫ党の立花孝志氏が書類送検されました。兵庫県警が、威力業務妨害や名誉毀損などの疑いで書類送検したのは、「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志氏（５７）です。立花氏は去年１１月、兵庫県の斎藤知事のパワハラ疑惑などを調査した百条委員会で委員長を務めていた奥谷謙一県議（４０）の事務所の前で、「出てこい奥谷」などと、拡声器を使って演