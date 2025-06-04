フィリーズ傘下3Aリーハイバレーの青柳晃洋投手が3日（日本時間4日）、敵地でのシャーロット戦で今季初先発。2回を4安打3失点、2奪三振1四球だった。初回、相手1番のボールドウィンに初球の直球を捉えられ、先頭打者アーチを被弾。その後1死一塁から2者連続で適時二塁打を許した。続く2回は1四球を与えるも無安打で無失点だった。青柳は今季16試合に登板して0勝1敗、防御率4・60。