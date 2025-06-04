J1名古屋から期限付き移籍が発表されていた宮大樹選手が、きょうチームに合流し、初めての練習に臨みました。宮選手は、2018年にびわこ成蹊スポーツ大学からJ1ヴィッセル神戸に加入。その後2021年にアビスパ福岡へ完全移籍すると主力として活躍し、今季から名古屋グランパスに完全移籍していました。大学時代には大学日本代表にも選出された逸材で、186センチの長身を生かした空中戦の強さと、左足の正確なフィ&#12540