２０２５年４月に施行された「道カスタマーハラスメント防止条例」に基づく協議会が設立され、初めての会合が開かれました。（三橋剛副知事）「本条例はカスハラ防止に向けた抑止に向けた強いメッセージとなりますとともに、事業者の方々など現場における拠り所にしていただきたい」職場を訪問するなどした第三者からの暴言や理不尽な要求が社会的に増えている状況を踏まえ、道は２０２５年４月に「道カスタマー