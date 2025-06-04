「ドジャース６−５メッツ」（３日、ロサンゼルス）ドジャースのマックス・マンシー内野手が、土壇場の九回に同点ソロを放った。本拠地が熱狂に包まれたが、ベンチでも大谷翔平投手と佐々木朗希投手がほっこりのシーンを見せた。マンシーは初回に８号２ランで先発カーショーを援護した。ところが、１点リードの五回の守備で平凡なゴロ打球をまさかのトンネル。逆転劇の引き金となってしまったが、１点を追う九回先頭の打席で