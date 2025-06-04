静岡県は6月4日、焼津市議会議員の石原孝之氏から、市議会における懲罰処分の取消しを求める審決の申請があり、受理したと発表しました。 石原市議は3月5日、焼津市議会2月定例会の本会議一般質問の中で、中野市長に対し、「どこか忘れちゃいましたよ。市長が変なことをいうもんで」と発言。同月14日、発言に対する懲罰動議を懲罰特別委員会に付託されました。 同月19日、本会議において「議場での陳謝」の懲罰が可決され、議場