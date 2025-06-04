送検のため、山形署を出る岸波弘樹容疑者（左）＝4日午前山形県の10代女性が連れ去られ遺体で見つかった事件で、自殺ほう助容疑で再逮捕された福島市の無職岸波弘樹容疑者（36）が、交流サイト（SNS）で女性が自殺願望を記した投稿にメッセージを送っていたことが4日、捜査関係者への取材で分かった。別の10〜20代の男女4人に対する自殺ほう助などの罪で起訴されており、山形県警は同様の手口を繰り返したとみて調べている。同日