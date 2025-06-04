自民党派閥裏金事件を巡り、審査した旧安倍派の参院議員29人について「政治的、道義的に責任がある」と全会一致で認めた参院政倫審＝4日午後参院政治倫理審査会は4日、自民党派閥裏金事件を巡り、審査した旧安倍派の参院議員29人について「政治的、道義的に責任がある」と全会一致で認めた。一方、参院政倫審の規定に基づく勧告については、自民が同意せず、必要な3分の2以上の多数を確保できないため見送った。松村祥史会長（自