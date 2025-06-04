ＪＴＢは４日、観光客が史跡を巡る際、「音声ＡＲ（拡張現実）」と呼ばれる技術を利用して歴史を体感できるスマートフォン向けサービスを始めた。第１弾となる「決戦！関ヶ原」は、スマホの位置情報と連動し、武将たちの話し声や刀がぶつかり合う音といった戦場の臨場感を楽しめる。音声ＡＲは、利用者が訪れた場所ごとに設定された音声の解説や音楽が再生される仕組みで、美術館などで導入が進む。第１弾のサービスは、１６０