◆日本生命セ・パ交流戦２０２５西武―ヤクルト（４日・ベルーナドーム）【ヤクルト】１（遊）北村拓、２（左）宮本、３（一）オスナ、４（指）サンタナ、５（右）増田、６（二）赤羽、７（捕）古賀、８（三）武岡、９（中）岩田、▽投＝高梨【西武】１（中）西川、２（遊）源田、３（指）中村剛、４（一）ネビン、５（三）外崎、６（左）平沼、７（右）長谷川、８（捕）古賀悠、９（二）元山、▽投＝渡辺