◆日本生命セ・パ交流戦２０２５日本ハム―阪神（４日・エスコンＦ）【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（左）森下、４（右）佐藤輝、５（一）大山、６（指）糸原、７（三）ヘルナンデス、８（遊）木浪、９（捕）梅野、▽投＝門別【日本ハム】１（左）水谷、２（一）清宮幸、３（指）レイエス、４（三）郡司、５（捕）伏見、６（右）万波、７（二）石井、８（中）松本剛、９（遊）山縣、▽投＝加藤貴