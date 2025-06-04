◆日本生命セ・パ交流戦２０２５楽天―ＤｅＮＡ（４日・楽天モバイル）【ＤｅＮＡ】１（中）桑原、２（一）オースティン、３（左）佐野、４（二）牧、５（三）宮崎、６（指）筒香、７（右）度会、８（捕）山本、９（遊）森敬、▽投＝ジャクソン【楽天】１（中）中島、２（二）小深田、３（三）村林、４（指）浅村、５（一）渡辺佳、６（遊）宗山、７（左）小森、８（捕）太田、９（右）小郷、▽投＝内