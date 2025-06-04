Miho Uranaka［東京４日ロイター］ - 野村ホールディングスは４日、米議決権行使助言会社インスティチューショナル・シェアホルダー・サービシーズ（ＩＳＳ）が永井浩二会長と奥田健太郎グループＣＥＯの取締役再任案に反対を推奨したことに対し、指名委員会の見解を公表した。両氏の再任は企業価値向上に不可欠だとし、引き続きそれぞれの立場から施策を推進していく方針を示した。再任案は２４日の定時株主総会で諮る予