琿春市にあるデジタル用品を扱う商店で買い物をするロシア人観光客。（２０２４年５月１７日撮影、長春＝新華社記者／司暁帥）【新華社長春6月4日】中国吉林省東部の延辺朝鮮族自治州琿春（こんしゅん）市は中国・ロシア・朝鮮の国境に位置し、ロシア極東に近く、交通の便が良いことから休暇で訪れるロシア人が多い。中国のビザ（査証）免除政策の拡大に伴い、国境を越える観光はますます効率的で便利になった。市内の道路標