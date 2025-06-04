アメリカ企業のAxiom Space（アクシオム・スペース）は2025年6月4日、ISS＝国際宇宙ステーションへの民間有人宇宙飛行ミッション「Ax-4」の宇宙船打ち上げを2025年6月10日に行う予定であることを発表しました。Ax-4はAxiom Spaceによる4回目の有人宇宙飛行ミッションです。4名のクルーはアメリカ企業SpaceX（スペースX）の「Crew Dragon（クルードラゴン）」宇宙船でISSに向かい、最大14日間にわたって科学実験などに従事します。