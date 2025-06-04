ひと月の間に出る２回目の満月 ブルームーンと聞くと、夜空に神秘的な色をたたえる青白い月の姿を思い浮かべてしまいます。ところが実際は、必ずしも青色の月を指す言葉ではないのです。 一般にブルームーンは、カレンダー上でひと月の間に現れる２回目の満月とされています。月の満ち欠けの周期は約29・５日。すると満月がめぐってくるのは月１回がふつうで、２回はめったにありません。事実ブル