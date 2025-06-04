2025年7月、名古屋市北区の「IGアリーナ」に舞台を移して初めて行われる大相撲名古屋場所を前に6月4日、開催に向けた準備を進める先発事務所が開設されました。2025年の大相撲名古屋場所は、会場が中区のドルフィンズアリーナから北区のIGアリーナに代わり、収容観客数が増えるほか、大の里の横綱昇進後、初の場所ということもあり、注目が集まっています。開幕に先駆けて6月4日、開催に向けた調整などを