男子ゴルフの国内メジャー第2戦BMWツアー選手権森ビル杯は5日から4日間、茨城・宍戸ヒルズCC西Cで開催される。前回大会覇者の岩田寛（44＝フリー）は4日、プロアマ戦に出場して最終調整した。前回大会はプレーオフで石川遼を破ってメジャー初優勝を飾った。大会史上初の連覇に挑む今大会に向けて「優勝争いに加わりたい。ただ考えすぎてもストレスになるので、1個ずつという感じです」と謙虚に話した。小学3年から中学3年ま