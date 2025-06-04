アイドルグループ「AND CaaaLL（アンドコール）」の公式SNSが4日、更新され、持病の治療のため、活動を休止している戸田梨杏（20）について、この日をもってグループを卒業することを発表した。「戸田梨杏に関するお知らせ」として、「現在、持病の治療のため活動を休止しております戸田梨杏ですが、今後の活動について本人と話し合いを行いました結果、活動の継続が困難と判断したため、本日をもちましてグループを卒業するこ