ユーロ買い反応、一連のユーロ圏ＰＭＩが上方改定で＝ロンドン為替 ５月の独仏ユーロ圏の非製造業ＰＭＩ確報値が発表されている。フランスは４８．９（４７．４）、ドイツは４７．１（４７．２）、ユーロ圏４９．７（４８．９）と前回から概ね上方改定されている。ユーロ買いが優勢になっており、ユーロ円は164.14近辺、ユーロポンドは0.8420近辺などに高値を伸ばしている。ユ&#12