通貨オプションボラティリティー ドル円１週間１２％付近に落ち着く、米雇用統計を控えて USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.989.107.578.02 1MO11.548.378.047.79 3MO11.008.028.647.73 6MO10.757.839.137.85 9MO10.507.749.417.92 1YR10.347.719.598.02 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.4