“お茶王国”と呼ばれる静岡県ですが、これまで首位を守り続けてきた「荒茶生産量」で、2024年、初めて児島県に抜かれてしまいました。ライフスタイルの変化で煎茶を飲む機会が減る中、“新たなお茶の需要を開拓してお茶王国・静岡を守りたい”と、新たな切り口で活動している人たちが静岡･富士市にいます。それは、お茶を“緑茶”としてだけではなく「ほうじ茶」や「和紅茶」として、ブランド化を進めているのです。2021年に「富