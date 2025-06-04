ドル円１４４．１０近辺、ユーロドル１．１３９０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤は次第に円売りが優勢になっている。ドル円は144.10近辺と再び144円台に乗せている。ユーロ円は164.17近辺、ポンド円は195.09近辺に本日の高値を更新した。米１０年債利回りは４．４６５％付近に上昇。欧州株や米株先物・時間外取引はプラス圏で推移している。東京午後に発効されたトランプ政権の鉄鋼アルミ関税を２５％から５０