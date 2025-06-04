「国体」から名前を変えた「国スポ」=国民スポーツ大会について、自治体の負担感を減らそうと、JSPO=日本スポーツ協会が新たな組織「国スポサポートセンター」を今月（6月）中にも設立すると発表しました。きょう（4日）午後、都内で行われたJSPOの理事会で決まったのは、年間を通じてエンターテインメント性のある魅力的な国スポにするための新組織の設立です。新しい組織は、一般社団法人「国スポサポートセンター」で、国スポを