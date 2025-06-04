4日、全国445地点で25度を超える夏日となり、急な暑さで熱中症への注意が呼びかけられました。高知・安田町では小学生たちが田植え体験。悪戦苦闘しながら作業を進める児童たち。農家の人に教えてもらいながら1本1本丁寧に植えていました。児童は「（Q.田植えはどう？）大変」と話しました。高知市は真夏日となる最高気温31.4度を観測しました。東京都心は3日の日中と比べ10度以上気温が急上昇。夏日となる最高気温28.4度を観測し