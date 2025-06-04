去年の兵庫県知事選の期間中、SNSなどで県議会議員を中傷したなどとして、NHK党の立花孝志党首が書類送検されたことが分かりました。名誉毀損や威力業務妨害と脅迫の疑いで書類送検されたのは、NHK党の立花孝志党首です。捜査関係者によりますと、立花氏は、兵庫県知事選に出馬していた去年10月末ごろ、斎藤知事の疑惑を調査した百条委員会の委員長、奥谷謙一県議について、SNSなどで「亡くなった兵庫県職員の死因を隠した」などと